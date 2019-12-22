Смертельный обгон: в Татарстане два человека погибли в страшном ДТП

Накануне вечером, 21 декабря, на 30-м километре автодороги Заинск – Сарманово в Сармановском районе Татарстана произошло серьезное ДТП. 23-летний водитель «шестерки», двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска, нарушив правила, пошел на обгон в зоне действия знака «обгон запрещен». Парень на встречке столкнулся с «Грантой».

По данным пресс-службы МВД Татарстана, в результате аварии 51-летний водитель «Гранты» скончался на месте аварии, 17-летний пассажир «шестерки» умер в больнице. Госпитализирован 22-летний пассажир «шестерки», водитель легковушки в реанимации Альметьевска. Также в больницу попала 59-летняя пассажирка «Лады».