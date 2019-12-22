Уставший водитель устроил массовое ДТП в Татарстане, есть погибшие

Вчера, 21 декабря, на 53-м километре автодороги Казань – Оренбург в Лаишевском районе Татарстана произошла массовая авария.

По данным пресс-службы МВД РТ, 32-летний водитель за рулем автомобиля «Газель», управляя авто в утомленном состоянии, двигаясь со стороны Оренбурга, выехал на встречку и столкнулся со встречной «Калиной». Легковушку от удара отбросило на «ВАЗ 21140», «Газель» же столкнулась со встречной «Грантой» и движущейся за ней Toyota Corolla. От удара «Гранта» и Toyota улетели в кювет.

В результате ДТП 59-летний водитель «Лады Гранты» скончался от полученных травм на месте. Водителя «Калины» госпитализировали в РКБ с травмой. Также госпитализированы две пассажирки «Гранты».