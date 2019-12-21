В Казани ранее судимая пенсионерка избила старушку. Ей снова грозит срок

В социальные сети попало видео драки двух пожилых женщин. Она произошла в сентябре в сквере имени Тинчурина, однако кадры появились только сейчас.

На съемке видно, что одна пожилая женщина - 76-летняя обвиняемая - сзади догоняет другую - 90-летнюю бабушку с тележкой, валит ее на землю и в течение минуты наносит удары, не давая подняться с земли. Позже дерущихся разнимает прохожий.

Известно, что пострадавшая от нападения получила перелом костей таза, а обвиняемая ранее уже имела проблемы с законом и ей снова грозит тюремное заключение: возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Процесс по делу стартовал в Вахитовском районном суде.