РТ ожидают сильные погодные изменения

Синоптики прогнозируют в ближайшие выходные резкое похолодание на территории Татарстана. Как сообщает Гидрометцентр, 21 декабря в республике в течение суток температура составит -4..-9°. При этом ожидаются снег, местами метель и ветер порывами до 17 м/с. 22 декабря ночью столбики термометров опустятся до -8..-13°, при прояснениях до -18°, днем поднимутся до -4..-9°.

23 декабря в Татарстане немного потеплеет. На территории республики ожидаются снег, морось, метель и гололед. Ночью температура составит -4..-9°, на востоке до -14°, днем она повысится до -4..+1°. 24 декабря столбики термометров покажут -3..-8° ночью и 0..-5° днем. Похожая погода сохранится в Татарстане 26 декабря — ночью до -6..-11°, днем -3..-8°.