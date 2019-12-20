Сегодня, 20 декабря, в Миндортрансе РТ рассмотрели варианты концепции оформления аэропорта "Казань". Темой, в соответствии с новым именем объекта, стали жизнь и творчество Габдуллы Тукая.

На заседании оргкомитета озвучили результаты опроса, который показал: имя Тукая в большей степени ассоциируется с развитием татарской литературы, культуры и языка. На втором месте – с персонажами его сказок.

Всего было представлено 7 различных концепций:

"Авторы презентаций предложили использовать такие элементы, как артобъекты со сказочными героями, благоустроенный сквер, информационное панно, обновленную детскую площадку, интерактивные инсталляции и фотозону" - рассказали в пресс-службе министерства.

Также на заседании были представлены лучшие работы по итогам творческого конкурса среди детей и молодежи по визуализации имени Габдуллы Тукая в оформлении аэропорта «Казань». По предложению оргкомитета на территории аэровокзального комплекса будет организована выставка работ победителей конкурса. Добавим, что на основе лучших предложений будет разработан сборный проект.