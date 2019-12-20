ProKazan.ru рекомендует

Участники YouTube-шоу "Что было дальше?" у Ивана Урганта. 16+

Иван Ургант пригласил на свое шоу комиков из «Что было дальше», однако сам об этом, похоже, пожалел. Телеведущий буквально взбесился из-за их шуток, особенно из-за реплик Щербакова, который сильно мешал ему проводить передачу.

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Дэниел Киз. Книга "Цветы для Элджерона". 16+

Чарли Гордон, умственно отсталый, способный лишь мыть полы и чистить туалеты, превращается в гения путем экспериментальной операции. Вот только у мыши Элджернона, которой сделали такую же операцию, начинается регрессия.

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Ozzy Osbourn. Клип "Under The Graveyard" 16+

В клипе он показал историю знакомства с супругой Шэрон. Роль молодого Осборна исполнил сын Вэла Килмера Джек Килмер, а роль Шэрон — британская актриса Джессика Барден («Конец ***го мира», «Страшные сказки»). Действие клипа разворачивается в 1979 году, когда музыканту было 30 лет. По его словам, тогда он переживал мрачные времена.

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Сплин. "Тайком". 16+

Новый студийный мини-альбом получил название "Тайком" и появился 20 декабря 2019 года. Всего треклист включил 7 композиций, среди которых "Волшебная скрипка" на стихи Николая Гумилёва и инструментал "Шар воздушный".

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Игра "Я никогда не...". 18+

Игра помогает лучше узнать друг друга. В процессе вы много нового узнаете о своих друзьях. Выявятся секреты, о которых никто не догадывался.

Правила:

1) соберитесь компанией знакомых/незнакомых людей

2) зачитывайте высказывания на картах

3) все, кто делал то, о чем говорится в высказывании, должен загнуть палец

4) когда у какого-либо игрока все пальцы загнуты - ему выдается задание ("Наказание"). Если таких игроков сразу несколько, задания выдаются им всем по очереди (или одно задание на всех, решайте сами)

5) игроки, выполнившие наказание, разгибают пальцы, и зачитывание высказываний продолжается

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Юрий Дудь - "Антоха из Магадана". 16+

Юрий Дудь экспериментирует с форматами. Этот выпуск — не интервью или документалка на важную тему, а евротрип с водителем из фильма про Колыму. Юрий и его команда пригласили водителя Антона, с которым снимали фильм про Колыму, в путешествие, чтобы показать ему Европу — сам Антон никогда не выезжал за пределы Магадана.

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Фильм "Шестеро вне закона". 16+

Шесть миллионеров фальсифицируют свою смерть и объединяются в команду элитных бойцов, которые преследуют плохих парней.

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