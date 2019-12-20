В Татарстане авиакомпанию «ЮВТ Аэро» оштрафовали за задержки рейсов

Бугульминский районный суд оштрафовал авиакомпанию «ЮВТ Аэро» на 100 тысяч рублей за задержку нескольких рейсов, генерального директора авиаперевозчика оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщили Prokazan.ru в Приволжской транспортной прокуратуре.

В частности, по административному делу проходила задержка рейсов «Самара – Пермь» и «Самара – Казань» в сентябре этого года. Причиной стала неисправность планового воздушного судна. Также были учтены задержки рейсов «Новый Уренгой – Челябинск – Новый Уренгой» на 5 часов и «Казань – Новый Уренгой» - на 3 часа 4 минуты. В полете у самолетов отказали навигационные системы, и воздушные судна вернулись в аэропорт вылета.

12 ноября на девять часов был задержан рейс «Казань – Нижний Новгород – Калининград – Нижний Новгород». Причиной стало отсутствие у «ЮВТ Аэро» достаточного количества резервных самолетов