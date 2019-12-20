СМИ назвали зарплату Леонида Слуцкого на посту главного тренера ФК «Рубин»

Оклад нового главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Леонида Слуцкого составит 600 тысяч евро в год (порядка 41,6 млн рублей), подробности пятилетнего контракта узнал «БИЗНЕС Online».

Напомним, официально о его назначении стало известно накануне, 19 декабря. До этого спортивные журналисты также сообщали о вероятном приходе в казанский клуб Слуцкого. Намекнули на это и в самом клубе, разместив в социальных сетях фото кресла-качалки – Слуцкий имеют привычку раскачиваться во время игр.

Сообщается также, что Слуцкий договорился, что ФК «Рубин» не будет препятствовать его уходу, если ему поступят хорошие предложения из Европы.

В его штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

«Сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее», - цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.