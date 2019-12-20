В Казани судят тамаду за доведение девушки до самоубийства

Вчера в Авиастроительном районном суде Казани рассматривали дело тамады Виталия Прохорова. Его обвиняют в доведении до самоубийства собственной девушки и незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла в июле. По версии следствия, пара поссорилась на почве ревности, молодой человек запер девушку в квартире и требовал вернуть деньги за подарки. Она не выдержала длительных угроз, спустя некоторое время девушку нашли на земле под окнами дома, сообщает "Татар-информ".

Отметим, что дело поступило в суд 26 ноября, это судебное заседание стало уже третьим: на предыдущие два подсудимый не явился, сообщается на сайте ведомства.