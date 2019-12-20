Экс-главу ФСКН Татарстана задержали в Москве

Накануне, 19 декабря, в Москве задержали бывшего начальника управления ФСКН Татарстана Фаяз Шабаева, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на собственные источники.

Суд избрал для него меру пресечения – на время следствия по делу о взятке в особо крупном размере фигурант арестован, его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Расследование ведется в Коми, подробности не сообщаются.

Ранее Шабаев проходил свидетелем по делу бывшего начальника оперативной службы Госнаркоконтроля РТ, подполковника ФСКН Юрия Казакулова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и организации производства 116 килограммов спайса. По информации издания, лаборатория по производству наркотиков находилась в Челнах. Следствие считает, что ее Казакулов организовал, чтобы повысить показатели своей работы.

Добавим, что Фаяз Шабаев возглавлял региональное управление ФСКН с 2010 по 2015 годы.