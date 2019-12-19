Казанцы сообщают об эвакуации в торговом центре XL

В Казани вечером 19 декабря прошла эвакуация в торговом центре XL. О происходящем порталу ProKazan.ru сообщили читатели. На месте дежурят машины пожарной и медицинской служб.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу эвакуации пока не поступало, причина также неизвестна.

Напомним, что вчера в Казани экстренно эвакуировали более 1 тысячи человек из КСК "Уникс", где в это время проходил концерт Данира Сабирова. Предварительно, причиной стало сообщение о заложенной бомбе. В МВД ситуацию не комментируют.