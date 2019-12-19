«Массово и бесконтрольно»: в Татарстане готовятся к пику злоупотребления спиртным

В Казани обсудили одну из главных проблем предстоящих новогодних праздников - злоупотребление алкоголем. Сегодня, 19 декабря, состоялась пресс-конференция, на которой главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ Степан Криницкий напомнил об ожидаемом подъеме числа граждан, неудачно "отдохнувших" со спиртным.

"Мы будем традиционно наблюдать всплеск проблем, вызванных длительными праздниками, каникулами. Называют этот период по-разному, но он характеризуется кроме приятных хлопот, связанных со встречей нового года, школьных каникул, еще и с невозможностью удержать людей от массового, зачастую бесконтрольного употребления алкоголя. Это выливается в массовые отравления, последствия, связанные с поведением, вызванным злоупотреблением алкоголем, это проявляется и всплеском рецидивов хронического алкоголизма. <...> Все статистические данные свидетельствую о самом большом пике на всем протяжении года." - отметил Криницкий.

Как сообщила главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина, в среднем за месяц в ее отделение токсикологии в Казани поступают около 20 пациентов, а только за новогодние праздники - свыше 50. Также спикеры отметили, что не существует "безопасных" доз спиртного, а даже от небольшого количества могут начаться проблемы с сердцем.

Отметим, что в соседней Башкирии в праздники будет ограничена продажа спиртного: полный запрет на торговлю наложен 3 января, с 4 по 6 января запрет будет действовать после 14 часов.