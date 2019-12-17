Картина с автографом Метшина и звезд эстрады ушла с аукциона

Картина с автографами Мэра Казани Ильсура Метшина, композитора, народного артиста России Игоря Крутого, звезд российской эстрады – певиц Юлианны Карауловой, Юлии Савичевой, Елки и группы M-Band, актрисы Ирины Безруковой и телеведущего Тимура Соловьева продана на благотворительном аукционе за 140 тысяч рублей при начальной цене лота в 30 тысяч. Об этом сообщают в мэрии города.

Деньги от продажи переданы в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, помогающий детям в борьбе с онкологическими заболеваниями, и будут направлены на строительство второго хосписа. Отметим, что годом ранее картина с автографами Валерии, Филиппа Киркорова, Юлианны Карауловой, народной артистки РТ Дины Гариповой и шоумена Тимура Родригеза была продана за 50 тысяч рублей. Деньги также перечислили благотворительному фонду.

