Трех пострадавших в Доминикане жителей Татарстана доставили в российские больницы

Трех пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской республике жителей Татарстана доставили в Россию. Двое человек сегодня ночью прибыли в казанский аэропорт, их госпитализировали в травмцентр Республиканской клинической больницы. Как сообщили в Минздраве республики, состояние пациентов оценивается как стабильное и средней степени тяжести.

Еще одну жительницу Казани накануне, 16 декабря, доставили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России в Москве. Один из пострадавших все еще находится в госпитале Доминиканы, дата его транспортировки в Россию все еще не определена.

26 ноября в Доминикане автобус с 51 российским туристом столкнулся с грузовиком. Ранее сообщалось, что парню из Челнов, пострадавшему в аварии, ампутировали руку.