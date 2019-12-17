Трехлетний мальчик скончался после жесткого ДТП с трактором в Татарстане

Смертельное ДТП произошло в субботу, 14 декабря на 20-м километре трассы М-7 на участке Кутлу-Букаш – Рыбная слобода. Подробности аварии рассказали в пресс-службе МВД Татарстана. 49-летний водитель Daewoo Nexia влетел во впереди идущий трактор «Беларус 1221» с прицепом. За рулем трактора был 59-летний мужчина.

В результате ДТП трехлетний пассажир легковушки скончался по дороге в больницу. Два пассажира получили серьезные травмы – у годовалого малыша ушиб головного мозга и закрытая травма живота, у 26-летней девушки черепно-мозговая травма и перелом челюсти.