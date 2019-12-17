«Педальки перестали нажиматься?» Из-за снегопада Казань сковали 8-мибалльные пробки

Из-за продолжительного снегопада 8-мибалльные пробки сковали Казань сегодня утром. Затруднено движение на Мамадышском тракте, улице Миннуллина, проспекте Победы, улице Мира, Ново-Давликеевской, Центральной и других.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в городе зафиксировано несколько ДТП. Так из-за аварии затруднено движение по улице Фатыха Амирхана – на участке от пересечения с улицей Ямашева до Воровского. Пробка образовалась из-за аварии на улице Копылова в сторону Гагарина. Также ДТП зафиксировано на проспекте Альберта Камалеева, здесь также затруднено движение.

«Ну че там а? Снег выпал и у всех педальки перестали нажиматься?» - пишут возмущенные казанцы в сервисе «Яндекс.Пробки». «Куплю шаурму», - страдают не успевшие позавтракать горожане. «Двигаемся пошустрее в перекрестке. А то мы тут уже с Лысой горы стоим ждем, когда вы там решите тронуться». «Что за пробка на пустом месте»