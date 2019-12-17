В Татарстане пойдет под суд виновник жесткого ДТП: у сбитого им ребенка был сломан череп

Зеленодольская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что 14 января этого года парень за рулем Nissan Qashqai на улице Столичной сбил 15-летнюю девочку. Известно, что пешеход переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП у девочки был перелом черепа.

«Свою вину обвиняемый полностью признал. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении прокуратуры города.