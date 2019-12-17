Символ года: в преддверии Нового года в Казани резко вырос спрос на живых крыс

В преддверии года белой металлической крысы спрос на живых крыс в Казани вырос практически в пять раз, сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса для размещения объявлений «Авито». В целом по стране спрос на этих грызунов вырос в два раза по сравнению с прошлым годом.

Наибольшей популярностью крысы пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, где крысы «занимают» 15-18% от общего спроса. Больше всего спрос вырос в Краснодаре – 7,3 раза, в Казани – в 4,8 раза и в Ижевске – в 4,5 раза. За спросом также выросло и предложение. Так в Казани оно увеличилось в 2,5 раза, в целом по стране – в 1,5 раза.

Аналитики отметили, что от всеобщего ажиотажа вокруг крыс воздержались лишь житель Ульяновска. Это единственный город из 23 крупнейших городов страны, спрос в которых проанализировали в «Авито», где жители не намерены приобретать грызунов.

Отмечается, что цена домашней крысы выросла в среднем по России на 17% и составляет 500 рублей. Самые дорогие грызуны в Москве – 808 рублей, самые дешевые – в Красноярске – 164 рубля.

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