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Фото скриншот с видеозаписи

Задержанные активисты из палаточного лагеря под Казанью сообщают о первом аресте и штрафе

Cегодня, 22:18 1189 6 Автор: prokazan.ru

Вечером 16 декабря появилась информация о том, что одному из участников протеста против строительства мусоросжигательного завода выписали штраф и арестовали на 7 суток. Об этом в прямом эфире из Зеленодольского городского суда рассказали активисты. 

Напомним, что сегодня силовики прекратили существование палаточного лагеря в районе поселка Осиново. В нем 14 дней жили граждане, выступающие против строительства мусоросжигательного завода. Всего, по данным активистов, задержали порядка 10 человек. Корреспондент ProKazan.ru сегодня вышел в прямой эфир с места событий.

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комментарии

Горожанин
0
16 декабря 2019
22:53
Помоги бог этим людям не виноваты они.
Гость
1
16 декабря 2019
22:55
Пожизненно срок давать.
Горожанин
0
16 декабря 2019
23:06
Не виноватая я, он сам пришёл!
В ответ на комментарий пользователя
Помоги бог этим людям не виноваты они.
Развернуть
Горожанин
0
16 декабря 2019
23:10
Мда. Джентльмены. Не могли предложить журналисту носовой платок, чтобы она собрала сопли в кулак. Белую простыню, чтобы накрывшись проползла по лесопосадке, по пластунски. И кусачки, перегрызть ограждения.
Горожанин
0
16 декабря 2019
23:12
Давайте, сейчас, под покровом ночи, если собак там нет, спокойно можно просочиться. Главное, медленно ползти, попу вверх не выпячивать.
Сельчанин
0
16 декабря 2019
23:17
В пасть им этот штраф засунуть, в самую глотку.
Горожанин
0
16 декабря 2019
23:33
Прошу прокуратуру РТ проверить законность задержания людей, и привлечение большого количества служащих росгвардии.
Горажанин
0
16 декабря 2019
23:38
Они не активисты, провакаторы.

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