Задержанные активисты из палаточного лагеря под Казанью сообщают о первом аресте и штрафе

Вечером 16 декабря появилась информация о том, что одному из участников протеста против строительства мусоросжигательного завода выписали штраф и арестовали на 7 суток. Об этом в прямом эфире из Зеленодольского городского суда рассказали активисты.

Напомним, что сегодня силовики прекратили существование палаточного лагеря в районе поселка Осиново. В нем 14 дней жили граждане, выступающие против строительства мусоросжигательного завода. Всего, по данным активистов, задержали порядка 10 человек. Корреспондент ProKazan.ru сегодня вышел в прямой эфир с места событий.