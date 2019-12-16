В Казани разыскивают водителя, который сбил женщину во дворе дома

Полиция ищет водителя, который сбил в Казани 42-летнюю женщину. Об этом сообщают в Госавтоинспекции.

Известно, что ДТП произошло 14 декабря в 11.30 во дворе дома №24 по улице Рихарда Зорге. Пострадавшая получила ушибы ноги. Водитель, совершивший наезд на гражданку, с места аварии уехал. Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Напомним, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления автомобилем на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.