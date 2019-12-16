Водители в Казани стали реже превышать скорость

Аналитики Яндекс.Навигатора выяснили, что за последние шесть лет казанские водители стали в три раза реже превышать скорость.

Эксперты посчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок. Оказалось, что в 2013 году водители превышали в течение 6% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 2%, рассказали в компании.

При расчетах учитывалось превышение на 20 км/ч и более и только при движении по улицам с ограничением скорости 60 км/ч, как на большинстве улиц Казани. Чтобы исключить влияние погоды на данные, анализировали только статистику за летние месяцы. Кроме того, в исследовании не учитывались автомобили, которые ехали медленнее 40 км/ч, так как водитель мог стоять в пробке или парковаться.

Один из факторов, который мог повлиять на дисциплину водителей — распространение камер на дорогах Казани, считают аналитики.