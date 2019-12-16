Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

09:12, сегодня
На пожаре в РТ погибли двое и пострадал один человек
09:45, сегодня
«Даю вам час»: полиция потребовала свернуть лагерь протестующих под Казанью
09:01, сегодня
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
19:30, 13.12.2019
Подборка от Prokazan.ru: что подарить на Новый год
08:22, сегодня
Сто казанских военнослужащих получили ключи от новых квартир
07:45, сегодня
В Татарстане перестанут массово отстреливать бездомных животных
07:13, сегодня
FINA настаивает на проведении чемпионатов мира по плаванию в Казани
12:46, 12.12.2019
80 правил безопасного дробления бизнеса
21:13, 15.12.2019
В эфире канала «Россия-1» из песни «Би-2» вырезали слово «протесты»
19:16, 15.12.2019
На Каме снегоход с водителем провалился под лед
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
17:30, 15.12.2019
Суд Петербурга отклонил иск казанских сторонников Навального к соцсети «ВКонтакте»
16:07, 15.12.2019
Часть жителей Казани снова останется без воды. Список домов
14:39, 15.12.2019
В центре Казани насмерть сбили пожилую женщину
14:13, 15.12.2019
Житель Челнов может лишиться машины из-за долга перед детьми
13:29, 15.12.2019
Женщина погибла, водитель БМВ сбежал: ночью под Казанью произошло страшное ДТП
12:12, 15.12.2019
В Казани открылся единственный в России центр для лечения инфарктов у детей
11:47, 15.12.2019
Дима Билан рассказал, почему его семья переехала из Набережных Челнов
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
10:31, 15.12.2019
Ушел из жизни экс-хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
09:17, 15.12.2019
Глава Башкирии дал предпринимателям сутки, чтобы убрать с прилавков снюсы
21:27, 14.12.2019
Спасти не удалось: в казанской многоэтажке при пожаре погибла пенсионерка
21:27, 14.12.2019
Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 13 декабря
20:47, 14.12.2019
Двое жителей Набережных Челнов заблудились на реке и получили штраф
17:40, 14.12.2019
В Комсомольский парк Челнов завезут белок
17:01, 14.12.2019
На пляжи Калифорнии после шторма выбросило сотни тысяч «пенисов»
16:28, 14.12.2019
В казанском хосписе кошка неделю не заходит к другим детям после смерти любимой пациентки
16:15, 14.12.2019
Диво дивное: в переходе на Баумана в Казани впервые за 20 лет обновляют пол
15:56, 14.12.2019
Дождалась! В Татарстане 80-летние пенсионеры с 10 детьми решили пожениться
15:00, 14.12.2019
Жесткое ДТП в Татарстане: такси столкнулось с иномаркой, есть пострадавшие
14:08, 14.12.2019
В Казани пожилой мужчина попал под колеса легковушки
13:34, 14.12.2019
За секунду до смерти: в Татарстане мужчина едва не задушил жену
13:27, 14.12.2019
В Казани задержали призывника, находившегося в международном розыске
12:28, 14.12.2019
«Аплодисменты Минниханову». Силуанов заявил о реструктуризации кредитов Татарстана
11:45, 14.12.2019
Семейная драма. В Татарстане мужчина зарезал невестку
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
11:08, 14.12.2019
Стала известна судьба мальчика, спасшегося от отчима-убийцы в Татарстане
10:22, 14.12.2019
Минниханов доложил Путину об итогах года
09:32, 14.12.2019
Думала само пройдет. В Татарстане женщина скончалась через пять дней после избиения
00:16, 14.12.2019
Тест: определи градус своего новогоднего безумия
20:43, 13.12.2019
«Что за хлопки в городе?» В МЧС рассказали, что громыхало в Казани
19:38, 13.12.2019
Markswebb назвал «Открытие» самым выгодным банком для предпринимателей
18:26, 13.12.2019
«Мы все гордимся вами»: Путин выступил на 50-летии «КамАЗа» в Челнах
17:56, 13.12.2019
Путин затруднился ответить на вопрос, что было самым важным для него в 2019 году
17:39, 13.12.2019
«Кормили» обещаниями: В Казани ищут пострадавших от юристов-мошенников
16:50, 13.12.2019
Минниханов вручил Мантурову орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»
16:33, 13.12.2019
Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»
16:19, 13.12.2019
У озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона
15:15, 13.12.2019
Битами проломили череп: в Казани начался суд по делу ОПГ «Суконная слобода»
15:03, 13.12.2019
Синоптики предупреждают: на Татарстан опустится плотный туман
14:48, 13.12.2019
Животный инстинкт взял верх: пара занялась сексом прямо в автобусе
14:40, 13.12.2019
Стало известно, когда откроется новый зоопарк в Казани
14:22, 13.12.2019
Ничего святого: в Татарстане подросток украл пожертвования из мечети
12:45, 13.12.2019
В Челнах вынесли приговор матери, «воспитавшей» детей-маугли
12:37, 13.12.2019
«Минниханов глух, а остальные?» Противники МСЗ из Казани добрались до администрации Путина
12:31, 13.12.2019
В Татарстане легковушка влетела в трубовоз: водитель погиб
12:16, 13.12.2019
Житель Татарстана получил условный срок за истязание шестилетней дочери
11:40, 13.12.2019
Убийство с особой жестокостью: в Казани мужчина до смерти забил 9-месячную малышку
11:34, 13.12.2019
ProKazan.ru рекомендует
11:33, 13.12.2019
Не знал, кто он: в Казани экипаж автобуса помог дедушке, потерявшему память
11:25, 13.12.2019
В Казани легковушка влетела в ограждение и перевернулась
11:23, 13.12.2019
Специалист по этикету из Челнов: о пуканьях и чавканьях иностранцев
11:08, 13.12.2019
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли замерзающей на трассе семье с малышом
10:59, 13.12.2019
Открытие расчетного счета
10:53, 13.12.2019
В Казани Skoda на «зебре» сбила 17-летнего парня
10:52, 13.12.2019
Челны вошли в ТОП-30 рейтинга городов России по качеству жизни
10:26, 13.12.2019
Ушел со стройки и не вернулся: в Татарстане семь лет ищут пропавшего молодого мужчину
10:15, 13.12.2019
Запрет для бензовозов и учеников автошкол: как Челны готовятся к визиту Путина
09:49, 13.12.2019
Туристы из Челнов, опоздавшие на рейс, пытались отсудить деньги у агентства
09:29, 13.12.2019
Нас не догонят: ночью в Казани сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем
08:55, 13.12.2019
Ради наследства в 4 миллиона евро челнинка отдала мошенникам 800 тысяч рублей
08:49, 13.12.2019
Да будет свет: в Татарстане на мосту через Каму установили 1600 светодиодных светильников
08:09, 13.12.2019
Сегодня Владимир Путин выступит на митинге «КамАЗа» в Челнах
07:56, 13.12.2019
Свадьба пела и плясала: в Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров
21:22, 12.12.2019
В Адмиралтейской слободе Казани откроется новый храм
21:15, 12.12.2019
Люди ждали 6 лет: в Казани сдали очередной дом-«долгострой»
20:11, 12.12.2019
Дело о крушении Boeing в 2013 году под Казанью направлено в суд
14:34, 12.12.2019
В Татарстане «КАМАЗ» смял легковушку: пассажирка «четырнадцатой» в реанимации
13:34, 12.12.2019
Участковый, из-за халатности которого насиловали подростка, пойдет под суд
12:58, 12.12.2019
В Нижнекамске на чердаке жилого дома нашли две гранаты, жильцов эвакуировали
12:31, 12.12.2019
В Татарстане мужчина отдал экстрасенсам 100 тысяч за лечение головной боли
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»

Сто казанских военнослужащих получили ключи от новых квартир

Cегодня, 08:22 61 1 Автор: prokazan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил ключи от новых квартир 100 военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали жилой десятиэтажный дом на территории Казанского высшего танкового военного командного ордена Г.К.Жукова Краснознаменного училища. Квартиры выполнены с отделкой согласно паспорту служебного жилья: стены комнат оклеены обоями, уложен пол, установлена сантехника и электрические плиты. Во дворе дома обустроены детские и спортивные площадки с тренажерами, места отдыха, парковка, включая места для маломобильных групп населения.

"Я хочу также поблагодарить строителей за то, что преодолевая некоторые трудности они все же сдали дом, качественно выполнив все работы. Хочу поздравить всех новосёлов с тем, что вы сейчас заедете в новые благоустроенные квартиры. Это поможет вам достойно нести воинскую службу" - отметил Песошин.

комментарии

Горожанин
0
16 декабря 2019
09:07
Преодолевая некоторые трудности.....слуги народа их и создают...

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:59, 15.12.2019
В Нижегородской области депутат на открытии школы подарил чиновникам вазелин
08:22, 10.12.2019
С 2020 года WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей
14:20, 11.12.2019
Достал из ларчика: расскажем казанцам о влиянии фамильных драгоценностей на судьбу
11:53, 11.12.2019
3 законных способа снизить страховые взносы
20:12, 05.12.2019
В институте Pantone назвали главный цвет 2020 года
21:15, 03.12.2019
В Белгороде взорвался жилой дом
14:45, 09.12.2019
9 ошибок, из-за которых можно потерять бизнес
17:05, 03.12.2019
С 2020 года россиян переведут на электронные трудовые книжки
16:10, 02.12.2019
Траур в Забайкалье: ДТП с автобусом унесло жизни 19 человек
15:19, 02.12.2019
В парке Екатеринбурга нашли тело мальчика, которого родители воспитывали плеткой
22:19, 30.11.2019
Во время аварии погиб пилот: под Новороссийском сегодня утром разбился вертолет
21:58, 30.11.2019
Соцсети: драка учителя с учеником попала на видео
18:49, 29.11.2019
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, которые распространяют фейковые новости
18:28, 29.11.2019
Школьник избил таксиста и угнал его автомобиль
17:04, 28.11.2019
Малоимущую семью с ребенком из Новосибирска оставили жить в дырявом доме
16:31, 28.11.2019
«Я до последнего не верил»: ребенок умер из-за увольнения уникального врача
15:06, 28.11.2019
Дойти до финала: жена футболиста увеличила компенсацию с 10 до 42 млн руб
16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц