Сто казанских военнослужащих получили ключи от новых квартир

Премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил ключи от новых квартир 100 военнослужащим. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали жилой десятиэтажный дом на территории Казанского высшего танкового военного командного ордена Г.К.Жукова Краснознаменного училища. Квартиры выполнены с отделкой согласно паспорту служебного жилья: стены комнат оклеены обоями, уложен пол, установлена сантехника и электрические плиты. Во дворе дома обустроены детские и спортивные площадки с тренажерами, места отдыха, парковка, включая места для маломобильных групп населения.

"Я хочу также поблагодарить строителей за то, что преодолевая некоторые трудности они все же сдали дом, качественно выполнив все работы. Хочу поздравить всех новосёлов с тем, что вы сейчас заедете в новые благоустроенные квартиры. Это поможет вам достойно нести воинскую службу" - отметил Песошин.