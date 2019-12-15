В центре Казани насмерть сбили пожилую женщину

Вчера вечером в центре Казани насмерть сбили пенсионерку. Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в МВД Татарстана, авария произошла на улице Петербургской. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, по предварительной информации, на красный свет. Водитель одной из машин - Mitsubishi - не успел затормозить, в результате женщина попала под колеса.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Ее личность полиция пока не установила, на вид погибшей около 65-70 лет, сообщили в ведомстве.