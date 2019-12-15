Женщина погибла, водитель БМВ сбежал: ночью под Казанью произошло страшное ДТП

Сегодня, 15 декабря, в 3:40 ночи в Лаишевском районе произошла смертельная авария. Как рассказали корреспонденту ProKazan.ru в МВД республики, на участке дороги Усады - Песчаные Ковали столкнулись две иномарки.

Известно, что в аварии погибла пассажирка одной из машин - "Шевроле Авео", о состоянии водителя этого автомобиля точных данных пока нет. При этом после аварии с места происшествия сбежал водитель второго транспортного средства - автомобиля "БМВ Х6". Как сообщают очевидцы, он скрылся в лесу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.