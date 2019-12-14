Дождалась! В Татарстане 80-летние пенсионеры с 10 детьми решили пожениться

Необычная церемония прошла сегодня в ЗАГСе Алексеевского района Татарстана. Здесь зарегистрировали брак самой взрослой пары. Анастасии Степановой и Александру Калинину под 80 лет, у пары 10 общих детей, но пожениться они решили только сейчас.

«Своих родителей с законным браком поздравили их дети и внуки. Также супругов поздравила начальник отдела ЗАГС Суниева Э.З. и вручила памятный подарок», - говорится в сообщении ЗАГСа.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в одном из казанских ЗАГСов зарегистрировали пару трансгендеров.