«Аплодисменты Минниханову». Силуанов заявил о реструктуризации кредитов Татарстана

Сегодня на совместной коллегии финансовых и казначейских органов РТ министр финансов Татарстана Антон Силуанов сообщил о решении реструктуризировать кредитную задолженность региона. Пишет «Бизнес Online».

«Аплодисменты!» - отреагировал на новость об этом Рустам Минниханов, присутствующий на коллегии. Силуанов отметил, что аплодировать нужно самому Минниханову, потому что решение было принято по его инициативе.

«Аплодисменты Рустаму Нургалиевичу, это его идея, — продолжил Силуанов. — Предложение учтено в законе о бюджете на ближайшую трехлетку и касается всех регионов».

Реструктуризация будет заключаться в том, что средства, которые должны были направить на погашение кредитов, будут вкладывать на развитие регионов. А те налоги, которые получат от новых инвестиций, будут уже направляться на погашение кредита. «Это очень хорошее предложение, спасибо вам за эту идею», - подытожил министр.