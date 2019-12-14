Минниханов доложил Путину об итогах года

Накануне вечером прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент республики рассказал главе государства об основных показателях уходящего года, о реализации ряда республиканских программ и социально-экономическом положении региона.

«Во-первых, год завершаем. Ожидаемый валовый продукт будет порядка 2 триллиона 552 миллионов 600 тысяч, объем отгруженной продукции, я думаю, два триллиона девятьсот, может быть, даже три триллиона». Путин уточнил, сколько это в процентах к прошлому году. «К прошлому году где-то 1,2–1,5 процента. Немножко автомобильная отрасль, нефтехимия…»

По словам Минниханова, в целом бюджет исполняется, инвестиции в основной капитал составят порядка 630-650 миллиардов. По итогам года средняя зарплата в республике составит 37 «с лишним» тысяч рублей. «Долг по зарплате где-то колеблется 60–70 миллионов, но мы ее контролируем», - отметил глава республики.

Также Минниханов рассказал, что все намеченные планы по реализации национальных проектов будут выполнены. Он поблагодарил Путина за поддержку в подготовке и проведении мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills: «Это большое наследие для нас. Вы сами участвовали в закрытии. Пока мы только второе место заняли, хотя старались». Путин отметил, что это хороший результат: «Главное, что прогресс очень хороший».

Президент страны уточнил у Минниханова, хорошо ли работают в регионе мобильные поликлиники. Глава региона рассказал, что «уже 460 человек госпитализированы по мобильным проектам».

Глава Татарстана рассказал о плановом дорожном строительстве и ремонте жилого фонда. Он сообщил о программе по ремонту 7 тысяч дворов в республике, их приведут в порядок в течение трех лет. Кроме того, Минниханов проинформировал Путина о деятельности части Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».