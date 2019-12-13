«Кормили» обещаниями: В Казани ищут пострадавших от юристов-мошенников

В Казани полиция ищет пострадавших от действий юристов-мошенников. Сообщается, что осенью четверо казанцев обратились в МВД с заявлениями о присвоении их денег представителями юридической фирмы. Офис работал в центре города.

Юристы обещали потерпевшим помочь в получении денег, вложенных в кредитно-потребительские кооперативы, оказать содействие в получении гражданства, вернуть водительские права.

Однако получив предоплату, мошенники скрылись. Естественно, ни одно из обещаний о помощи выполнено не было.

Сегодня МВД Татарстана сообщило о задержании двух подозреваемых – 29-летнего и 33-летнего жителей Казани. В полиции полагают, что задержанные могут быть причастны и к другим случаям мошенничества.

Всех, кто пострадал от действий мужчин на фото, просят обратиться в МВД: (843) 2912-649, 2912-645