У озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона

В одном из подворий прибрежной зоны озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона. Украшенный дом располагается на площадке проведения Сабантуя.

Сообщается, что идея новогоднего оформления домика пришла сотрудникам администрации Кировского и Московского районов.

«Приглашаем всех в эти выходные на площадку проведения Сабантуя на озере Лебяжье, чтобы сделать классные снимки у одного из подворий. Надеемся, что наша фотозона поднимет настроение и поможет ощутить приближение Нового года», - отметил глава администрации районов Сергей Миронов.