Стало известно, когда откроется новый зоопарк в Казани

Новый зоопарк «Река Замбези» в Казани откроется в тестовом режиме 21 декабря, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Стоимость билетов для взрослых составит 300 рублей, детский билет обойдется в 150 рублей. Детям до трех лет – вход бесплатный. Льготы предусмотрены для студентов, курсантов, ветеранов, военнослужащих, пенсионеров, инвалидов и многодетных родителей. Бесплатно зоопарк будет принимать детей-инвалидов и их сопровождающих, участников Великой Отечественной войны, блокадников, деток из многодетных семей и воспитанников детских домов.

Посетители зоопарка смогут увидеть 29 видов животных, еще часть обитателей новой части зооботсада прибудет позже. Сейчас в новых вольерах уже освоились бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, даманы, дик-дики, мартышки и сурикаты. Можно также увидеть львов, голубых гну, лемуров и других обитателей.

В следующем году в зоопарк доставят жирафа, шимпанзе, горилл, слона, носорога и гепардов. А до открытия здесь поселятся сипы.