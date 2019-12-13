В Татарстане легковушка влетела в трубовоз: водитель погиб

Накануне вечером, 12 декабря, на 22-м километре автодороги Азеево – Черемшан в Новошешминском районе республики произошло серьезное ДТП.

57-летний водитель «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость и влетел в трубовоз. «КАМАЗ» остановился перед поворотом на перекрестке, чтобы пропустить встречную «Приору», в этот момент в него влетела «Калина», от удара легковушку отбросило на встречку, где она столкнулась с «Приорой».

Водитель «Калины» от полученных травм скончался на месте, сообщает «Шешминская новь».

Обстоятельства случившегося выясняются.