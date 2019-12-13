ProKazan.ru рекомендует

YouTube-шоу "Comment Out. Дмитрий Губерниев и Саша Бортич". 16+

Шоу, в котором участники выбирают между тремя карточками: «Звезда», «Комментарий», «Наказание». Первым делом участник вытягивает «звезду», которой должен написать случайный идиотский комментарий под последним постом в инстаграм. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет — выполняет наказание.

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Джордж Элиот. Книга "Мидлмарч". 16+

Роман-антиутопия о жизни человека в тоталитарном обществе. Власти 24 часа в сутки следят за своими гражданами, используя новейшие технологии (камеры, телеэкраны и т.д.). Так массировано государство доносит до жителей необходимую режиму информацию (по невыключаемому радио, газетам и т. д.).

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Ghostemane. Клип "Bonesaw". 18+

Музыка и подача клипа довольно агресивна - на любителя.

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ATL. "Кривой эфир". 16+

В альбоме 15 треков, в том числе уже засвеченные "Грустный диджей" и "Серпантин". Весь альбом спродюсировал Ripbeat, давний напарник ATL и участник его концертного состава.

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Игра "Слово за слово". 6+

Каждая игра с соперником состоит из 3-х раундов. Каждый раунд длится 2 минуты. Твоя цель — составлять слова из букв, и набрать наибольшее количество очков. Но искать слова не так просто! Они могут быть любой части речи, а бонусные буквы на игровом поле дают прирост очков.

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Utopia Show - "Почему мы ЭТОГО так боимся". 16+

Что происходит, когда роботы становятся чуть более "человечными"? Ответ будет страшным.

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Сериал "Черное зеркало". 16+

<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, " open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" "noto="" sans="" armenian",="" bengali",="" cherokee",="" devanagari",="" ethiopic",="" georgian",="" hebrew",="" kannada",="" khmer",="" lao",="" osmanya",="" tamil",="" telugu",="" thai",="" sans-serif;"="">В «Чёрном зеркале» отображается всеобщее беспокойство за наш современный мир. Серии сериала не связаны между собой сюжетом и актерами. Каждая серия - новая история о том, как технологии меняют нашу жизнь.

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