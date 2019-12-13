Не знал, кто он: в Казани экипаж автобуса помог дедушке, потерявшему память

За минувшие две недели экипажи автобусов в Казани помогли 11 пассажирам, которым стало плохо в общественном транспорте – у одних поднялось давление, другим стало плохо с сердцем, был случай эпилептического приступа.

В автобусе, следовавшему по маршруту №10а, внимание кондуктора привлек пожилой мужчина. Дедушка ехал уже по второму кругу.

«Пожилой человек не мог ответить на вопросы, кто он, куда едет и где собирается выходить. На лицо были все признаки потери памяти», - сообщили в Ассоциации перевозчиков Татарстана.

Экипаж автобуса вызвал полицию, на «конечной» дедушку передали в руки сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что в этом году факт потери памяти у пассажиров фиксируется впервые.