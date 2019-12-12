В Адмиралтейской слободе Казани откроется новый храм

Храм в честь великомученика Пантелеймона начнет работу в Адмиралтейской слободе после полного завершения реставрации. Об этом сообщают в Татарстанской митрополии. Храм является подворьем Вознесенского Макарьевского мужского монастыря, он сильно пострадал в советское время, работы по его восстановлению идут несколько лет.

"Часовня, являющаяся историческим памятником, реставрируется уже несколько лет. Реставрация храмового здания, сильно пострадавшего в советское время, полностью не завершена. Реставрационные работы были инициированы митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Министерство культуры РТ одобрило проект. Благодаря владыке Феофану и добрым людям часовню удалось восстановить", — рассказал и.о. настоятеля Макарьевской обители иеромонах Амвросий (Горновский).

К настоящему моменту окончены внутренние работы, в ближайшее время будет приобретена алтарная утварь, а само здание освящено, после чего здесь можно будет совершать Божественную литургию.

"Это будет уже не часовня, а полноценный храм, которого так не хватает верующим Адмиралтейской Слободы. В скором времени казанцы смогут здесь принять крещение, исповедоваться и причаститься", — отметил отец Амвросий.

Добавим, что сейчас храм работает по выходным с 9 до 17 часов.