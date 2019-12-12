В Казани на улице Голубятникова могут построить еще один торговый комплекс

Очередной торговый комплекс в Казани может появиться на улице Голубятникова. Постановление мэра города об общественных обсуждениях по проекту межевания земельного участка опубликовано в сборнике документов городского руководства.

Известно, что территория, выделяемая под ТК, составляет 736 квадратных метров, а проект утвердили на основе заявления ООО "Анже". Сейчас землю, о которой идет речь, занимает рынок.

Напомним, что в следующем году на улице Павлюхина откроется крупный торгово-развлекательный центр под названием KazanMall. Планируется, что комплекс будет пятиэтажным, а треть площадей отдадут для семейного отдыха и проведения мероприятий.