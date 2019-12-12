Казанцам обещают похолодание уже этой ночью

Сегодня ночью температура воздуха в столице РТ опустится до -12 градусов. Об этом сообщают в Гидрометцентре. В среднем ночью и утром 13 декабря температура воздуха в Казани будет составлять от 7 до 9 градусов мороза, днем незначительно теплее: -5...-7. Снег в ближайшие сутки метеорологи не прогнозируют, а вот гололедица на дорогах сохранится.

На территории Татарстана на дорогах также местами ожидается гололедица. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от -7 до -12 градусов, при прояснениях до -17. Днем в пятницу будет несколько теплее - 4-9 градусов ниже нуля.