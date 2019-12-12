В Татарстане подросток слил в сеть обнаженные фото бывшей девушки

Суд вынес приговор 17-летнему жителю Тукаевского района республики, признанному виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Следствием установлено, что в феврале этого года подросток со своего мобильного телефона отправил всем своим знакомым множество обнаженных снимков своей бывшей подруги.

Сообщается, что в суде парень признал свою вину, ему назначено 60 часов обязательных работ.

Напомним, недавно суд назначил 20 тысяч рублей штрафа 23-летнему жителю Апастовского района Татарстана, который слил в сеть интимное видео с участием своей подруги после ссоры с ней.