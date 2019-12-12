«Добрая, душевная, красивая»: умерла казанский композитор Екатерина Коврикова

Сегодня, 12 декабря, не стало казанского композитора Екатерины Ковриковой. Она умерла на 51-м году жизни. О кончине женщины рассказала ее коллега Гульнара Мухутдинова.

«Сегодня не стало прекрасного человека, талантливейшего музыканта, доброй, душевной, красивой женщины Екатерины Ковриковой. В возрасте 50 лет...» - пишет Гульнара.

Екатерина Коврикова – член Союза композиторов Татарстана. Кандидат педагогических наук, лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов. Занимала должность концертмейстера в КФУ, была членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук. В сентябре ей было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств республики.

Екатерину Коврикову похоронят в субботу, 13 декабря. Место прощания будет известно позже.

Выражаем соболезнования родным и близким.