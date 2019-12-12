«Так и взорваться может»: в Казани загорелся автомобиль аварийной службы

Сегодня утром на улице Ломжинской в Казани загорелась "Газель" аварийной службы. Видеозапись происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно,что огонь охватил переднюю часть автомобиля, из кабины валит густой черный дым. Из кузова рабочие вытаскивают его содержимое. Мимо проезжают машины, однако за время записи ни один водитель не остановился.

"И не кого в мыслях не было остановиться с огнетушителем"

"Не факт что помогло, но попытаться можно было"

Они же аварийная служба! У них нет на такой случай ничего что-ли?! Хотя люди с огнетушителем проезжая мимо,могли бы и помощь оказать! Видимо опасаются,что взрыв произойти может!? Не берусь никого обсуждать! - комментируют пользователи соцсетей.

Информации о причинах происшествия и наличии пострадавших пока не поступало.