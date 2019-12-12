Гузель Яхина стала лауреатом национальной литературной премии

Роман "Дети мои" принес казанской писательнице Гузели Яхиной треть место премии "Большая книга" и победу в читательском голосовании. Награждение прошло в Москве в Доме Пашкова.

Победителей определила литературная академия – в состав жюри премии вошли профессиональные литераторы, журналисты, государственные и общественные деятели. Первое место они присудили Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье Симановскому за книгу "Венедикт Ерофеев: посторонний", второе место - Григорию Служителю за книгу "Дни Савелия". Всего в финал премии в этом году вышли 12 писателей.

Напомним, что книга Гузели Яхиной "Дети мои" была опубликована в мае 2018 года, ранее писательница становилась лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает глаза".