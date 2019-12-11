«Чего ты позоришься?»: пьяный мужчина устроил дебош в казанском автобусе

Читательница ProKazan.ru стала очевидицей скандала, который в одном из автобусов города устроил нетрезвый гражданин.

Инцидент произошел накануне на маршруте №72 около 20:20. Как рассказала девушка, гражданин зашел в салон на Горьковском шоссе. Он начал громко и некультурно разговаривать, на что получил замечание от другого пассажира.

"Ты стоишь, пьяный, позоришься, на весь автобус орешь" - попытался урезонить дебошира парень.

Однако нетрезвый молодой человек не унимался, счел свое поведение нормальным и переключился на кондуктора. Он оскорблял женщину и и выражался нецензурной лексикой в ее адрес. После гражданин вышел из автобуса, однако уйти ему не удалось. Из-за скандала был задержан рейс, и, как пояcнила читательница ProKazan.ru, остальные пассажиры были вынуждены добираться на других автобусах.

Как уточнил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, экипаж транспортного средства вызвал полицейских, которым и передали дебошира.