Автостопщик из Казани под видом химических реактивов возил наркотики по всей стране

В Ростовской области задержан 33-летний наркокурьер из Казани. Мужчина перевозил наркотики автостопом под видом химических реактивов и передавал их, делая тайники-закладки.

В рюкзаке у задержанного нашли 2,3 килограмма наркотического вещества «а-пирролидиновалерофенон», разлитого в пластиковые пробирки. Задержанный признался и заявил, что сам приготовил эти наркотики для продажи в Ростове. Он сказал, что и сам их употребляет, а из региона в регион перемещается автостопом, сообщили в пресс-службе МВД Ростовской области.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «незаконное производство сбыт или пересылка наркотических средств». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.