«Ничего я не скажу»: по дороге в Казань пропала фура со сладостями на миллион рублей

По дороге в Казань пропала фура со сладостями одного из московских заводов. Стоимость товара оценивается в один миллион рублей.

Когда водитель не прибыл в Казань в назначенный день, оператор-логист компании начал сразу связываться с водителем.

«Я вам ничего не скажу», - лаконично ответил мужчина и больше на связь он не выходил, пишет Life.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, этот же водитель в начале декабря не довез до Екатеринбурга фуру бытовой химии на восемь миллионов рублей.