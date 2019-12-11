Казанец украл из строительной бытовки инструменты и ноутбук

В Московском районе Казани мужчина украл из бытовки имущество почти на 100 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе Росгвардии РТ, пропажу электроинструментов и ноутбука утром обнаружили строители, именно они обратились в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что к краже причастен 30-летний ранее судимый житель, о том, где он может находиться, сообщили сотрудникам Росгвардии, которые и задержали злоумышленника около одного из домов по улице Гагарина.

Причастность к преступлению задержанный признал. Он рассказал, что залез в бытовку через окно, а похищенное имущество находится у него дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".