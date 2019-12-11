В Казани около Кировской дамбы утонул мужчина

11 декабря около 10 часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что в Казани у Кировской дамбы примерно в 150 метрах от берега, недалеко от храма-памятника утонул рыбак. На месте провала был найден ящик утонувшего.

Очевидец - мужчина, рыбачивший ближе к берегу, побоялся подходить к месту происшествия. Толщина льда на данном участке составляет около 3 сантиметров, а глубина реки - порядка 6 метров.

"Временный спасательный пост прибыл на место. Произвели разведку: найдена промоина, где предположительно утонул рыбак. Водолазы ведут поиски" - сообщили в МЧС РТ.