Какие районы Казани останутся без света завтра

Завтра, 12 декабря, в Приволжском и Советском районах Казани запланировано отключение электричества. Света не будет в связи с плановым ремонтом линий электропередач и оборудования трансформаторных подстанций.

С 8 утра до 6 часов вечера в Приволжском районе света не будет в домах по пяти улицам: Запорожская, Цветочная, Горийская, Пожарная и Прибрежная.

В Советском районе электричество отключат с 9 часов утра до 6 часов вечера по следующим адресам: улица Заречная, дома с 10 по 19, улица Зеленая - 59а, 61а, 63а, 65а, 73-79. По улице Ноксинской света не будет в домах 29, 31, 32, 32г, 32д, 33. Также в список попали дома по улице Односторонняя с 1-го по 21-й, по улице Советской – со 133 по 165.