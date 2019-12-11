В Казани парень заставлял незнакомку стать своей рабыней, шантажируя интимными снимками

Московский районный суд Казани вынес приговор по делу 19-летнего парня, шантажировавшего незнакомую девушку интимными снимками. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщает «Татарстан 24».

В суде установлено, что парень нашел в социальных сетях страничку понравившейся ему девушки. На его предложение познакомиться она ответила отказом. Но обиженный парнишка решил отомстить. Он взломал страничку незнакомки и похитил ее интимные фотографии.

Парень предложил девушке выбор – либо он разошлет ее снимки всем ее знакомым и опубликует в пабликах, либо она станет его рабыней на два месяца. Сначала девушка согласилась на такой шантаж, но через некоторое время отказалась и пошла в полицию.

Парню назначили штраф в 30 тысяч рублей.