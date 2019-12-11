Ушла из жизни главный аллерголог Казани Наиля Рахматуллина

Накануне, 10 декабря, ушла из жизни Заслуженный врач Татарстана, руководитель казанского Городского аллергологического центра ГКБ №7 Наиля Рахматуллина. Она скончалась после долгой болезни. Соболезнования родным выразило Министерство здравоохранения республики.

Наиля Рахматуллина окончила Казанский мединститут в 1979 году, в 1981 – интернатуру в 4-й детской больнице. С 1982 года работала врачом аллергологом-иммунологом ГИДУВа. В 2014 году возглавила кафедру аллергологии и иммунологии КГМА. Была доцентом, кандидатом медицинских наук, главным аллергологом Казани.

Прощание с ней состоится сегодня в 10:00 по адресу: Сибирский тракт, 23.

Выражаем соболезнования родным и близким.