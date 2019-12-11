Вынесен приговор по резонансному делу о массовом избиении подростка в Казани

Суд поставил точку в резонансном деле о массовом избиении подростка в Казани. Двум парням вынесен обвинительный приговор.

Напомним, 5 апреля возле школы №171 на улице Вагапова несколько парней избили 17-летнего сверстника, который оскорбил их во время ссоры. Подростка повалили на землю и нанесли не менее 85 ударов руками и ногами.

Драка попала на видео и своей жестокостью шокировала горожан. Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга, многочисленными кровоподтеками и гематомами.

19-летнему зачинщику драки суд назначил шесть месяцев исправительных работ, его 17-летнему знакомому назначено 100 часов обязательных работ.

В СК Татарстана отметили, что по делу проходили еще пять парней, но уголовное преследование в их отношении прекращено в связи с примирением сторон.