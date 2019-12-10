«Я вас услышал»: Путин высказался о просьбе россиян сделать 31 декабря выходным

Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем. Слова Президента России цитирует РИА Новости.

Однако, как сообщает издание, Путин признал, что для принятия решения времени мало.

"Сейчас уже середина декабря, <...> не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал", - заявил президент.

Напомним, что ранее Правительство РТ высказалось о невозможности сделать последний день уходящего года выходным.